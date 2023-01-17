Тертышный: даже хорошо, если «Трактор» выйдет в плей-офф на лидеров Востока

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный рассказал про шансы команды на попадание в плей-офф.

«Если «Трактор» не попадает в плей-офф — это будет катастрофа для города? Все переживают и хотят, чтобы «Трактор» попал в плей-офф. Мы это тоже хотим. Катастрофа будет или нет, пока говорить не стоит. Регулярный чемпионат ещё идет, команда находится в зоне плей-офф, и дай бог, чтобы там держалась.

С большой долей вероятности попадём на лидеров Востока — «Автомобилист» или «Металлург»? Что с «Автомобилистом», что с «Металлургом» очень интересные матчи. Когда соперник – играющая команда, он сам играет и другим даёт. Даже хорошо, если сразу в пекло. Было бы здорово», — приводит слова Тертышного «РБ Спорт».

Челябинский клуб находится на восьмом месте в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 51 очко.