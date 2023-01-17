Задоров — о матче с «Нэшвиллом»: в первых двух периодах у «Калгари» были жалкие усилия

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Во втором игровом отрезке, на 39-й минуте, российский защитник Никита Задоров забросил шайбу. После окончания матча 27-летний российский защитник подвёл итоги матча.

«Конечно, в первых двух периодах с нашей стороны были жалкие усилия. Мы были на шаг позади. Энергии не было, желания не было. Мы не бросали, мы плохо играли, упускали слишком много моментов», — приводит слова Задорова ESPN.

Задоров в текущем регулярном сезоне НХЛ провёл 45 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал четыре результативные передачи.