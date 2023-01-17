Форвард «Эдмонтона» Кейн рассказал о ходе восстановления после пореза руки коньком

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн рассказал о ходе восстановления после пореза руки коньком в матче с «Тампа-Бэй» (3:2) в ноябре. Тогда «нефтяники» сообщали, что канадец будет восстанавливаться три-четыре месяца. 16 января нападающий принял участие в тренировке команды.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Мне не терпелось вернуться. Надеюсь, мы получим хорошие новости. Посмотрим, что скажут врачи.



Если бы это был финал Кубка Стэнли, я, наверное, вернулся бы пять недель назад. Очевидно, что это то, с чем не хочется шутить, нужно убедиться, что запястье сильное, и прямо сейчас я чувствую, что это так», — цитирует Кейна CBS Sports.

Эвандер Кейн в текущем сезоне НХЛ провёл 14 матчей, в которых набрал 13 (5+8) очков.