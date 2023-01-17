Тертышный: приятно, что Кузнецов следит за мной. Было бы здорово поиграть с ним в звене

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный рассказал о поддержке со стороны нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.
«Приятно слышать поддержку от Евгения Кузнецова? Да, приятно, что Женя переживает, следит за мной. Знаю, что он тоже проходил в своей карьере такой этап. Для меня его слова были всплеском позитива – на моей стороне тоже есть люди. Это дало мне толчок.
Было бы здорово поиграть с Женей Кузнецовым в одном звене. Но он сейчас выступает на другом уровне. Дай мне бог туда доехать.
Всё ещё есть мысли об игре в Северной Америке? Было бы здорово попробовать, поучиться чему-то новому и стать лучше. У большинства хоккеистов есть мечта поиграть в НХЛ. Да, где-то в голове сидит, но пока у меня контракт с «Трактором», — цитирует Тертышного «РБ Спорт».
В текущем регулярном сезоне КХЛ Тертышный провёл 50 матчей, в которых набрал 23 (5+18) очка.
- 17 января 2023
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