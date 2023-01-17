Нападающий «Сибири» Шаров рассказал, за счёт чего клуб занимает высокое место на Востоке

Нападающий «Сибири» Александр Шаров прокомментировал игру новосибирского клуба в текущем сезоне.
«За счёт чего «Сибирь» сейчас идёт на небывало высоком для себя втором месте в турнирной таблице Востока? За счёт командных действий. Каждая линия делает свою работу. Неплохо играем в большинстве и самоотверженно действуем в меньшинстве. Кроме того, наш тренерский штаб часто мотивирует нас, чтобы мы не теряли оборотов. На самом деле идти можно как угодно, но всё будет решаться весной. В том числе и то, не зря ли мы проделали всю нашу работу.
Можно ли сказать, что в команде сейчас царит лучшая атмосфера за последние годы? Думаю, да. Одна из лучших – это точно. У нас достаточно давно уже хорошие командные взаимоотношения.
Фраза про витиеватый хоккей, сказанная Мартемьяновым на предсезонке в мой адрес, как-то повлияла на игру? Нет, никак не повлияла. Наверное, каждый игрок — это индивидуальность. Можно по-разному воспринимать эту фразу. Я воспринял её по-своему, но и тренер тоже вложил определённый смысл в эти слова. Дескать, не надо быть прямолинейным игроком. Просто в определённых ситуациях нужно сыграть проще.
«Сибирь» является главной неожиданностью на Востоке? В плане неожиданности – да. Мало кто мог представить всё это, но мы перед началом сезона договорились с руководством клуба насчёт того, что у нас нет цели просто попасть в плей-офф. Мы хотим занять как можно более высокое место в таблице, поэтому идём от матча к матчу. Второе место не стало для нас неожиданностью. С другой стороны, на Востоке сейчас всё плотно. Можно проиграть два-три матча подряд и оказаться на седьмом месте. Всё самое интересное будет впереди. Главное для нас – идти от матча к матчу», — приводит слова Шарова Allhockey.
27-летний нападающий за 50 сыгранных матчей набрал 35 (24+11) очков при показателе полезности «-6».
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