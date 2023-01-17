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Три очка Рашевского помогли московскому «Динамо» одержать гостевую победу над «Торпедо»

Три очка Рашевского помогли московскому «Динамо» одержать гостевую победу над «Торпедо»
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В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало на своём льду московское «Динамо». Победу со счётом 6:4 одержали гости.

Счёт в матче на второй минуте открыл Егор Виноградов с передач Андрея Белевича и Кирилла Воронина. Спустя 42 секунды равенство в счёте восстановил Андрей Никонов с передачи Никиты Новикова. На 18-й минуте периода гостей вывел вперёд Дмитрий Рашевский с передач Бреннана Менелла и Никиты Буруянова.

На 11-й минуте второго периода счёт 3:1 сделал Павел Кудрявцев с передач Владислава Кодолы и Дмитрия Рашевского. Через полторы минуты отставание в счёте сократил Максим Летунов с передачи Антона Сизова. В конце второго периода Максим Джиошвили и Павел Кудрявцев сделали счёт 5:2 в пользу бело-голубых.

На 15-й минуте третьего периода при игре 6х5 третью шайбу хозяев забросил Андрей Белевич с передач Алексея Кручинина и Николая Коваленко. На 16-й минуте периода шестую шайбу гостей забросил вратарь «Динамо» Илья Коновалов. Четвёртую шайбу хозяев в конце третьего периода забросил Сергей Гончарук.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2023, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 6
Динамо М
Москва
1:0 Виноградов (Белевич, Воронин) – 01:01 (5x5)   1:1 Никонов (Новиков) – 01:43 (5x5)   1:2 Рашевский (Менелл, Буруянов) – 17:46 (5x5)   1:3 Кудрявцев (Кодола, Рашевский) – 30:23 (5x5)   2:3 Летунов (Сизов) – 31:54 (5x5)   2:4 Джиошвили (Миронов, Каблуков) – 37:09 (5x4)   2:5 Кудрявцев (Рашевский, Кодола) – 39:17 (5x5)   3:5 Белевич (Кручинин, Коваленко) – 54:44 (5x5)   3:6 Коновалов – 55:46 (en)   4:6 Гончарук (Коваленко, Кручинин) – 59:50 (4x3)
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