Три очка Рашевского помогли московскому «Динамо» одержать гостевую победу над «Торпедо»

В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало на своём льду московское «Динамо». Победу со счётом 6:4 одержали гости.

Счёт в матче на второй минуте открыл Егор Виноградов с передач Андрея Белевича и Кирилла Воронина. Спустя 42 секунды равенство в счёте восстановил Андрей Никонов с передачи Никиты Новикова. На 18-й минуте периода гостей вывел вперёд Дмитрий Рашевский с передач Бреннана Менелла и Никиты Буруянова.

На 11-й минуте второго периода счёт 3:1 сделал Павел Кудрявцев с передач Владислава Кодолы и Дмитрия Рашевского. Через полторы минуты отставание в счёте сократил Максим Летунов с передачи Антона Сизова. В конце второго периода Максим Джиошвили и Павел Кудрявцев сделали счёт 5:2 в пользу бело-голубых.

На 15-й минуте третьего периода при игре 6х5 третью шайбу хозяев забросил Андрей Белевич с передач Алексея Кручинина и Николая Коваленко. На 16-й минуте периода шестую шайбу гостей забросил вратарь «Динамо» Илья Коновалов. Четвёртую шайбу хозяев в конце третьего периода забросил Сергей Гончарук.