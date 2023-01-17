Минское «Динамо» победило «Северсталь». Константин Шостак оформил сухой матч

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Северсталь». Победу со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) одержали хозяева.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В конце второй двадцатиминутки Дмитрий Соколов с передач Ника Меркли и Джозефа Душака открыл счёт в матче. Нападающий минчан бросил по воротам с отрицательного угла, и шайба рикошетом от ловушки голкипера «Северстали» Александра Самонова зашла в ворота.

В конце третьего периода вторую шайбу хозяев забросил Седрик Пакетт, поразивший пустые ворота.

В следующем матче минчане встретятся с «Северсталью» 22 января. Череповчане 19 января примут дома СКА.