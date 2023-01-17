Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» победило «Северсталь». Константин Шостак оформил сухой матч

Минское «Динамо» победило «Северсталь». Константин Шостак оформил сухой матч
Комментарии

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Северсталь». Победу со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) одержали хозяева.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В конце второй двадцатиминутки Дмитрий Соколов с передач Ника Меркли и Джозефа Душака открыл счёт в матче. Нападающий минчан бросил по воротам с отрицательного угла, и шайба рикошетом от ловушки голкипера «Северстали» Александра Самонова зашла в ворота.

В конце третьего периода вторую шайбу хозяев забросил Седрик Пакетт, поразивший пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2023, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Соколов (Меркли, Душак) – 38:36 (5x5)   2:0 Пакетт – 59:35 (en)

В следующем матче минчане встретятся с «Северсталью» 22 января. Череповчане 19 января примут дома СКА.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023