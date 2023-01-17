Минское «Динамо» победило «Северсталь». Константин Шостак оформил сухой матч
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В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Северсталь». Победу со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) одержали хозяева.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
В конце второй двадцатиминутки Дмитрий Соколов с передач Ника Меркли и Джозефа Душака открыл счёт в матче. Нападающий минчан бросил по воротам с отрицательного угла, и шайба рикошетом от ловушки голкипера «Северстали» Александра Самонова зашла в ворота.
В конце третьего периода вторую шайбу хозяев забросил Седрик Пакетт, поразивший пустые ворота.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2023, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Соколов (Меркли, Душак) – 38:36 (5x5) 2:0 Пакетт – 59:35 (en)
В следующем матче минчане встретятся с «Северсталью» 22 января. Череповчане 19 января примут дома СКА.
Комментарии
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