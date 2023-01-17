Эмоции голкипера «Динамо» Коновалова после заброшенной шайбы
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В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало на своём льду московское «Динамо». Победу со счётом 6:4 одержали гости.
В конце матча голкипер бело-голубых Илья Коновалов забросил шайбу, поразив пустые ворота нижегородцев. После гола 24-летний вратарь подъехал к скамейке запасных бело-голубых, чтобы отпраздновать событие. Затем, согласно правилам, Коновалова сменил вратарь москвичей Константин Волков.
В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» сыграет дома с «Автомобилистом». Начало встречи запланировано на 19:30 мск 19 января.
Новость по темеВратарь «Динамо» Коновалов забросил шайбу в матче с «Торпедо»
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