«Автомобилист» одержал волевую победу над «Спартаком» в гостях, забросив семь шайб

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» принимал на своём льду «Автомобилист». Победу со счётом 7:4 одержали гости.
На 11-й минуте первого периода счёт открыл Матвей Заседа с передач Александра Хохлачёва и Дмитрия Вишневского. На 13-й минуте периода счёт сравнял Патрис Кормье с передачи Степана Хрипунова. На 16-й минуте гостей вывел вперёд Патрис Кормье, оформив дубль. За минуту до конца первого периода счёт 2:2 сделал Даниэль Усманов с передач Алексея Емелина и Дмитрия Вишневского.
На 30-й секунде второго периода вновь вывел гостей вперёд Ник Эберт. Через восемь минут четвёртую шайбу гостей забросил Георгий Белоусов с передачи Ника Эберта. В конце периода счёт 5:2 сделал Сергей Широков с передачи Анатолия Голышева.
На второй минуте третьего периода Даниэль Усманов оформил третью шайбу москвичей в матче. На 12-й минуте периода сократил отставание до минимума Шейн Принс с передач Егора Савикова и Андрея Локтионова. На 15-й минуте третьего периода шестую шайбу гостей забросил Джесси Блэкер. В конце матча седьмую шайбу гостей забросил Сергей Широков.
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