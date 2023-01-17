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ЦСКА дома одержал победу над СКА в матче лидеров КХЛ

ЦСКА дома одержал победу над СКА в матче лидеров КХЛ
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал на своём льду СКА. Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

На 19-й минуте первого периода счёт в матче открыл Никита Нестеров с передач Антона Слепышева и Михаила Григоренко.

На седьмой минуте второго периода преимущество хозяев удвоил Тахир Мингачёв с передач Михаила Григоренко и Ярослава Дыбленко. В конце второго периода счёт 3:0 сделал Максим Соркин с передач Максима Мамина и Андрея Светлакова.

На восьмой минуте третьего периода размочил счёт Никита Гусев с передач Захара Бардакова и Александра Волкова. Через минуту четвёртую шайбу хозяев забросил Семён Панкратов. Вторую шайбу питерцев в матче забросил Андрей Педан с передачи Игоря Ожиганова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Нестеров (Слепышев, Григоренко) – 18:26 (4x4)   2:0 Мингачёв (Григоренко, Дыбленко) – 26:34 (5x5)   3:0 Соркин (Мамин, Светлаков) – 38:44 (5x5)   3:1 Гусев (Бардаков, Волков) – 47:48 (5x5)   4:1 Плотников (Окулов) – 49:03 (5x5)   4:2 Педан (Ожиганов) – 50:42 (6x4)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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