Коновалов стал пятым вратарём в истории КХЛ, который забил гол

В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало на своём льду московское «Динамо». Победу со счётом 6:4 одержали гости.



В конце матча голкипер бело-голубых Илья Коновалов забросил шайбу, поразив пустые ворота нижегородцев. 24-летний вратарь стал пятым голкипером в истории КХЛ – автором заброшенной шайбы (двое забивали прямым броском, трое последними касались шайбы перед взятием ворот соперника). При этом во всех пяти случаях забивали вратари гостевой команды, сообщает пресс-служба КХЛ.

Все голы стражей ворот в КХЛ:

1. Илья Проскуряков («Металлург» Мг) – 25.01.2009 в матче с «Ак Барсом».

2. Эдгарс Масальскис («Динамо» Рига) – 07.01.2010 в матче с «Амуром».

3. Виталий Еремеев («Барыс») – 19.10.2013 в матче с «Сибирью».

4. Йони Ортио («Витязь») – 30.01.2019 в матче с «Трактором».

5. Илья Коновалов («Динамо» Москва) – 17.01.2023 в матче с «Торпедо».