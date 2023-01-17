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После окончания матча «Динамо» Мн — «Северсталь» произошла стычка между командами

После окончания матча «Динамо» Мн — «Северсталь» произошла стычка между командами
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В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Северсталь». Победу со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) одержали хозяева.

По окончании матча, сразу после сирены, произошла стычка между командами.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

После победы минчане набрали 51 очко и располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» после 51 матча занимает девятую строчку в таблице Запада, имея в активе также 51 очко.

В следующем матче регулярного сезона КХЛ минчане встретятся с «Северсталью» 22 января. Череповчане 19 января примут дома СКА.

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