После окончания матча «Динамо» Мн — «Северсталь» произошла стычка между командами

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Северсталь». Победу со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) одержали хозяева.

По окончании матча, сразу после сирены, произошла стычка между командами.

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После победы минчане набрали 51 очко и располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» после 51 матча занимает девятую строчку в таблице Запада, имея в активе также 51 очко.

В следующем матче регулярного сезона КХЛ минчане встретятся с «Северсталью» 22 января. Череповчане 19 января примут дома СКА.