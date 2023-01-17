Айрленд: несмотря на плохой результат, игра «Куньлуня» становится лучше

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд подвёл итог встречи с «Локомотивом» (0:3).

«Уступили со счётом 0:3, последний гол был забит в пустые ворота. Хочу сказать, что мне понравилось, как мы боролись, понравилось старание игроков. Считаю, что провели матч лучше, чем со «Спартаком». Мы были собранны и сфокусированны. Надо отдать должное «Локомотиву», он забивал гол за голом в каждом из периодов. «Локомотив» — очень хорошая команда. Мы достаточно неплохо играли, в свою систему, хотя соперник играет похожим образом. «Локомотив» играл достаточно компактно, поэтому у них было преимущество. За счёт этого фактора соперник создавал многое в нападении. У нас же этого не получалось. Да, мы создавали моменты, но реализовать их не вышло.

Несмотря на плохой результат, наша игра становится лучше. Некоторые игроки стали успешнее проявлять себя. Наша команда борется и не сдаётся», — цитирует Айрленда сайт КХЛ.

После поражения «Куньлунь» занимает предпоследнее, 10-е место в таблице Западной конференции.