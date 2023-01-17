Тренер «Автомобилиста» Заварухин: игра со «Спартаком» получилась валидольной для тренеров

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче со «Спартаком» (7:4) и рассказал о тайм-ауте, который он взял в середине третьего периода.
«Игра понравилась болельщикам, много забитых голов, валидольная игра для тренеров. Здорово, что довели матч до победы, контролировали ход встречи два периода, в третьем невынужденные ошибки, немножко такой адреналин. Ребята пошли в атаку, пропустили эти голы, победа есть победа, идём дальше.
Жизнь налаживается? Были проигрыши, но были набранные очки за счёт поражений в буллитах, в овертаймах, говорил не раз, а победы дают силы ребятам. Четыре пропущенные шайбы? Многовато, но это хоккей, «Спартак» создавал хорошие моменты.
Тайм-аут? Хотел больше успокоить ребят, чтобы не бежали сломя голову забивать, чтобы был правильный хоккей, заменой вратаря хотел немножко встряхнуть команду», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.
Клуб из Екатеринбурга набрал 68 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.
- 17 января 2023
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