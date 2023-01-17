Крикунов: ЦСКА надеялся на контратаки, и сегодня это сработало

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов подвёл итоги армейского дерби, которое прошло сегодня в Москве.
«Уже пятое в этом сезоне армейское дерби, и каждое я смотрел с большим интересом, потому что все матчи были очень равными. Пожалуй, за исключением одного из петербургских, в котором СКА снял все вопросы уже в первом периоде.
Сегодняшняя игра в Москве прошла по привычному сценарию: гости больше времени проводили в атаке, а хозяева надеялись на хорошую оборону и контратаки. Собственно, первые шайбы так и забивались: СКА увлекался атакой, а москвичи убегали к воротам. Конечно, настолько пассивный хоккей смотрится не так ярко, как комбинации и давление СКА, но сегодня у ЦСКА это сработало. При этом не думаю, что москвичи по итогам регулярки смогут догнать лидера, – всё же СКА стабильнее по сезону и редко позволяет себе неудачные отрезки, а отрыв по-прежнему велик», — сказал Крикунов «Чемпионату».
Напомним, в Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА победил на своём льду СКА со счётом 4:2.
- 17 января 2023
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