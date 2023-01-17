Игорь Ларионов: радует позитив, который оставило «Торпедо» в конце игры с «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (4:6) и отметил позитивные моменты в конце игры.

«Хочу поблагодарить нашу команду за то, что на третий период вышли с пониманием того, что такие матчи необходимо научиться «вытаскивать». Ребята сделали всё возможное, чтобы спасти игру. К сожалению, не получилось. Но в конце игры они оставили за собой позитив. Радует, что болельщики поддерживали до конца и никто не ушёл со своих мест. За это ребята отплатили той концовкой и тем желанием, стремлением и страстью, за которые нас знают. Безусловно, поражение нам неприятно. Но мы можем гордиться ребятами, которые, не забивая свои голы в первом и втором периодах, нашли в себе силы, не опустили руки и продолжили играть. Это радует.

Всегда лучше играть, чем отдыхать, когда у тебя есть резервы, скамейка длинная, которой ты можешь подпитываться. «Динамо» играет через день, а у нас была небольшая пауза, которая была занята тренировками и отдыхом: мы дали ребятам возможность перевести дыхание.



С другой стороны, ты теряешь игровой ритм, и обычно уходит один период, чтобы его вернуть. Так, в принципе, и получилось. Хотя забили хороший первый гол.



Да и во втором периоде при игре 4х3 мы обязаны были сравнивать счёт. И тогда могла получиться другая игра. Потому что соперник был уставший после тяжёлого победного матча в Ярославле. К сожалению, броски, отскоки и подставления были сегодня не в нашу сторону.



В третьем периоде, в первом же отрезке, шайба попала не в ворота, а в штангу. А ведь это могло дать нам столь необходимый эмоциональный всплеск, дать надежду на то, что мы имеем достаточно времени, чтобы спасти игру.



Мы проиграли матч, в котором много времени проводили в атаке. Да, мы уступили, но нам просто не хватило времени, чтобы выиграть», — цитирует Ларионова сайт «Торпедо».

Нижегородцы после 51 игры набрали 68 очков и располагаются на четвёртой строчке в таблице Западной конференции.