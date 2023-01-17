Тренер СКА Ротенберг: ребята сказали, что они перегорели. Для меня это новость

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от ЦСКА (2:4) рассказал о причинах низкой реализации моментов.

«С чем связана столь низкая реализация голевых моментов? Это психология, настрой. Ребята сами сказали, что они перегорели. Для меня это новость. Мы весь сезон строим команду, ни разу не перегорали. Понятно, что это серьёзная ответственность, – играли в свитерах «Ленинград», будет 80 лет со дня прорыва блокады. Нужно уметь показывать наш лучший хоккей под давлением, в стрессовой ситуации. Серьёзная проверочка для всех. Будут сделаны выводы – и по игрокам тоже.

Всегда хочется большего – ждёшь, веришь. Именно в таких матчах проверяются игроки – с ЦСКА, с «Динамо», с «Локомотивом» — с лучшими командами КХЛ. Именно реализация голевых моментов нас сегодня подвела. Даже не ошибки в обороне – это мы обязательно улучшим. Последние три матча у нас были лучшими по игре в обороне, по потерям, по ошибкам. Мы улучшаем нашу систему в обороне. Сегодня была проверочка – пошли на риск, поставили в состав ребят, которые не играли с такими системными командами. Увидели то, что увидели. Будем работать над реализацией – забили мало голов. Два – мало, надо было забивать пять. Мы могли забить пять. Моментов было достаточно», — приводит слова Ротенберга сайт СКА.

В следующем матче СКА встретится в гостях с «Северсталью» 19 января.