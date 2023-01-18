Промес махал шарфом «Спартака», Ice Girl падала на лёд. Фото победы «Автомобилиста»
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17 января в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Автомобилист» одержал волевую победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу команды Николая Заварухина.
Нападающий московского футбольного «Спартака» Квинси Промес, который присутствовал на матче хоккейного «Спартака» с «Автомобилистом», завершившемся со счётом 7:4 в пользу екатеринбуржцев, высказался об этой игре.
«Очень хорошо, мне понравился матч. Только расстроен, что не выиграли. А так, просто прекрасно. Мне нравится хоккей», — цитирует игрока ТАСС.
Лучшие фото с матча «Спартак» — «Автомобилист» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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