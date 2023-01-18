Кожевников: Воробьёв выиграл в Уфе, работы полно, а думали, будет легко? Смотрите таблицу

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал работу Ильи Воробьёва в «Металлурге».
«У «Металлурга» и Ильи Воробьёва работы полно, смотрите таблицу Восточной конференции. Он выиграл в Уфе, а вы что, думали, всё будет легко? Там всё в порядке, все выигрывают друг у друга. Не надо никакого лишнего шума, вы же, журналисты, его и поднимаете. Человек работает и пусть работает, у нас месяц с небольшим до плей-офф. Работа только начинается. Все прибавляют. «Ак Барс», «Трактор», Омск, «Салават», «Сибирь». Весь Восток радует. Выводы сделаем после сезона», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» примет «Металлург». Матч состоится сегодня, 18 января.
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