Григорий Денисенко отдал вторую голевую передачу в сезоне НХЛ

В эти минуты в Торонто (Канада) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Флориду Пантерз».



На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт — 4:2 в пользу «Флориды».



Счёт в матче был открыт уже на второй минуте встречи усилиями Картера Вераге. Практически моментально «Торонто» ответил точным броском Драйдена Ханта, однако ещё до конца периода команды вновь обменялись голами — на шайбу Антона Лунделля хозяева льда ответили точным броском Александра Керфута.



«Флорида», тем не менее, ушла на перерыв лидером — отличился Джош Махура, а среди ассистентов оказался россиянин Григорий Денисенко.



Для Денисенко эта голевая передача стала второй в нынешнем сезоне НХЛ.



Всего в НХЛ Григорий провёл 16 игр, в которых отметился шестью результативными передачами при показателе полезности «-1» и четырьмя минутами штрафа.



22-летний россиянин был выбран «Флоридой» в первом раунде драфта под общим 15-м номером в 2018 году.

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