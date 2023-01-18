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Григорий Денисенко отдал вторую голевую передачу в сезоне НХЛ

Григорий Денисенко отдал вторую голевую передачу в сезоне НХЛ
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В эти минуты в Торонто (Канада) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт — 4:2 в пользу «Флориды».

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте встречи усилиями Картера Вераге. Практически моментально «Торонто» ответил точным броском Драйдена Ханта, однако ещё до конца периода команды вновь обменялись голами — на шайбу Антона Лунделля хозяева льда ответили точным броском Александра Керфута.

«Флорида», тем не менее, ушла на перерыв лидером — отличился Джош Махура, а среди ассистентов оказался россиянин Григорий Денисенко.

Для Денисенко эта голевая передача стала второй в нынешнем сезоне НХЛ.

Всего в НХЛ Григорий провёл 16 игр, в которых отметился шестью результативными передачами при показателе полезности «-1» и четырьмя минутами штрафа.

22-летний россиянин был выбран «Флоридой» в первом раунде драфта под общим 15-м номером в 2018 году.

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