Дадонов оформил дубль за шесть минут в матче НХЛ с «Виннипегом»

В эти минуты в Монреале (Канада) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Виннипег Джетс».



На момент написания новости в матче завершился второй период, счёт — 3:1 в пользу «Монреаля».



Счёт в матче был открыт на старте второго периода — отличился Кайл Кроннор, выведя «Виннипег» вперёд. После этого «Монреалю» удалось провести ударный отерзок, менее чем за шесть игровых минут отметившись сразу тремя шайбами — отличились Майк Хоффман и Евгений Дадонов, оформивший дубль.



Россиянин таким образом забросил третью и четвёртую шайбы в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего на счету Додонова в 36 встречах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023 12 (4+8) очков.