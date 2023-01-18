Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дадонов оформил дубль за шесть минут в матче НХЛ с «Виннипегом»

Дадонов оформил дубль за шесть минут в матче НХЛ с «Виннипегом»
Комментарии

В эти минуты в Монреале (Канада) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Виннипег Джетс».

На момент написания новости в матче завершился второй период, счёт — 3:1 в пользу «Монреаля».

Счёт в матче был открыт на старте второго периода — отличился Кайл Кроннор, выведя «Виннипег» вперёд. После этого «Монреалю» удалось провести ударный отерзок, менее чем за шесть игровых минут отметившись сразу тремя шайбами — отличились Майк Хоффман и Евгений Дадонов, оформивший дубль.

Россиянин таким образом забросил третью и четвёртую шайбы в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего на счету Додонова в 36 встречах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023 12 (4+8) очков.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023