Российский защитник «Филадельфии» Проворов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2).
Хоккеист не стал выходить на лёд для участия в предматчевой раскатке, на которую все его одноклубники вышли в специальных «радужных» свитерах. Проворов принял участие в матче, проведя на льду 22 минуты и 45 секунд. Защитник завершил игру с показателем полезности «+1», один раз бросил по воротам и провёл один силовой приём.
Напомним, по информации СМИ, защитник имеет конфликт с руководством клуба, которое недовольно его игрой. Проворов может быть обменян до закрытия трансферного окна в текущем сезоне.
26-летний Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года, он был выбран клубом под седьмым номером драфта НХЛ — 2015. В сезоне-2022/2023 защитник набрал 15 (2+13) очков в 45 матчах.
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