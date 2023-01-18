«Я остаюсь верным себе и своей религии». Проворов — об отказе надевать «радужный» свитер
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Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов прокомментировал свой отказ выходить на лёд для участия в предматчевой раскатке в специальных «радужных» свитерах в поддержку ЛГБТ-сообщества.
«Я уважаю всех и уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек», — цитирует Проворова Philly Hockey Now.
Россиянин отметил, что не намерен больше отвечать на вопросы по этой теме и попросил спрашивать его непосредственно про хоккей.
Проворов принял участие в матче, проведя на льду 22 минуты и 45 секунд. Защитник завершил игру с показателем полезности «+1», один раз бросил по воротам и провёл один силовой приём. Всего за «Филадельфию» россиянин провёл 494 матча, в которых набрал 205 (61+144) очков.
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