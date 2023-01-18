Голкипер «Торонто» Мюррей об игре Самсонова с «Флоридой»: он сделал массу важнейших сейвов

Голкипер «Торонто» Мэтт Мюррей похвалил российского вратаря «Мэйпл Лифс» Илью Самсонова за игру в матче с «Флоридой» (5:4 ОТ). Россиянин заменил канадского вратаря в начале второго периода после четырёх пропущенных шайб и помог «Торонто» одержать волевую победу, не пропустив ни одного гола.

«Я думаю, что Самсонов проделал невероятную работу в такой трудный момент, сделал массу важнейших сейвов. Мэттьюс забил важный гол в конце второго периода. Все сыграли отлично», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.

Мюррей пропустил четыре шайбы после восьми бросков и был заменён на 22-й минуте матча при счёте 4:2 в пользу «Флориды». Самсонов отразил все 11 бросков и был признан третьей звездой матча.