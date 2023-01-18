Главный тренер «Монреаля» о дубле Дадонова: он не жалуется, а работает и хватается за шанс

Главный тренер «Монреаля» Мартен Сан-Луи похвалил российского нападающего «Канадиенс» Евгения Дадонова за игру в матче с «Виннипегом» (4:1). Россиянин оформил дубль и был признан второй звездой матча.
«Дадонов — профессионал. Он не жалуется, а просто опускает голову и работает. Ему пришлось пройти через травмы и непопадание в состав из-за слабой игры. Но он находит возможность ухватиться за свой шанс. Я рад за него, что сегодня он получил награду за свои труды», — цитирует тренера Elliot Lake Today.
Дадонов в текущем сезоне провёл 36 матчей за «Монреаль», в которых набрал 12 очков — забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач с показателем полезности «-6». Всего в НХЛ на счету 33-летнего россиянина 277 (128+149) очков в 449 матчах.
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