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Сушинский: Рябыкин — прямой человек и не подбирает выражения, и это кому-то не нравится

Сушинский: Рябыкин — прямой человек и не подбирает выражения, и это кому-то не нравится
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Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал информацию в СМИ, согласно которой бывший главный тренер омского клуба Дмитрий Рябыкин конфликтовал с некоторыми игроками команды.

«Могу сказать, что, когда я был президентом «Авангарда», Дмитрий Рябыкин ни с кем из игроков не конфликтовал. Да, были какие-то рабочие моменты, но это совсем не про конфликт. Я вообще не понимаю, как тренер может конфликтовать с хоккеистами. Какой в этом смысл? Что им делить? Они ведь находятся в одной лодке и делают одну работу. Конфликты могут возникать на почве конкуренции, но ведь тренер игрокам не конкурент, а, наоборот, помощник.

Рябыкин – очень прямой человек, он не будет юлить, подбирать выражения. Он скажет так, как есть! И, возможно, это кому-то не нравится. Но, по мне, игроки не должны обижаться на такое, ведь в этом и состоит работа тренера, чтобы указывать на ошибки. Больше скажу, тренер для того и нужен, чтобы критиковать за ошибки, чтобы уровень игроков рос. А если только хвалить и гладить по головке, то ничего хорошего из этого не выйдет», — цитирует Сушинского Betonmobile.ru.

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