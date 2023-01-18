Окулов — о победе над СКА: нужно не стесняться самим атаковать и прессинговать

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал победу московских армейцев в матче со СКА (4:2). Форвард отметился результативной передачей.
«В третьем периоде ненужные удаления перевели игру не в наше русло, но хорошо, что вытерпели и добились победы. Уже три победы подряд над СКА? Во-первых, это грамотное начало, так как СКА — очень активная команда. Нужно не стесняться самим атаковать и прессинговать. Начали делать простые вещи, и своя игра начала получаться, отсюда и положительные результаты.
Почему у меня так хорошо получаются матчи против СКА? Как сказал один человек — фарт. Думаю, это помощь партнёров. Вы правильно заметили, когда играешь с такими командами — ты заряжен на каждую смену. Когда всё это складывается, то получается набирать очки», – цитирует Окулова пресс-служба ЦСКА.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ на счету Окулова 39 (15+24) очков за 43 матча.
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