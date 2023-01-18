Нападающий «Филадельфии» забросил красивейшую шайбу броском из-под ноги с лицевой линии

В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией Флайерз» и «Анахайм Дакс». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.

Нападающий «Филадельфии» Морган Фрост забросил красивейшую шайбу, ставшей победной в матче. Форвард, находясь справа от ворот на лицевой линии, подхватил шайбу и броском из-под ноги поразил ближний угол вратаря соперника. Три хоккеиста «Анахайма» не смогли помешать нападающему «лётчиков» забить гол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Филадельфия» одержала восьмую победу в последних 10 матчах и расположилась на 12-м месте в таблице Восточной конференции НХЛ.