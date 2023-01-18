Новиков: Проворов — настоящий мужчина, нам не должны навязывать их ценности

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поддержал российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова в решении не надевать «радужную» майку на разминке перед матчем с «Анахаймом». Россиянин отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества из-за религиозных соображений.



«У нас есть своё право на понимание чего-либо в западном мире, если это входит в рамки их законов. Но в то же время нам не должны навязывать их ценности. Предлагать — пожалуйста. Каждая идеология может предлагать свою систему взглядов на жизнь. Каждый имеет право высказывать своё мнение и отстаивать его. Но навязывать и заставлять что-либо делать – это переходит границы юридического кодекса. Проворов не надел майку с радужной расцветкой. Но он же не пошёл против всех, сказав: «Вы все плохие, а я – хороший». Нет, он просто поступил так, как считает нужным. Он не только хоккеист, но и настоящий мужчина, который имеет право поступать так, как считает нужным.

Ребята, если у вас свободное общество, то человек в нём имеет право от чего-то отказаться и не идти туда, куда хотят идти все. Здесь должно быть только добровольное участие. Мы не против таких акций. Пожалуйста, это право любого свободного человека. Но также любой свободный человек может поступать так, как считает нужным. Вот если бы они в этих майках играли, тогда был бы другой вопрос. Сложно было бы разобраться, как лучше поступить, потому что это был бы официальный матч, который нужно было играть. Самое главное, что человек имеет право на свой выбор, и никто не может его за это осуждать. Нас в этом плане всё время хотят ущемить, дескать, у нас нарушают права и свободы. Но свобода заключается в праве выбора.

Торторелла показал мудрость взрослого человека. Очень важно, что на Проворова не стали кричать со всех сторон. Ваня никого не обидел этим поступком. Наоборот, он показал, что играет в свободной стране и имеет право поступать так, как считает нужным, никого не обижая. Нет ничего зазорного в том, что хоккеисты вышли на разминку в этих майках. Если бы они в них играли, то да, Ване пришлось бы её надеть. Но здесь у него было право выбора. И Торторелла очень грамотно и спокойно отнёсся к этой ситуации. Это очень хороший момент, который доказывает, что у них есть определённые свободы. Да и Проворов проявил смелость, он выглядел белой вороной», — цитирует Новикова AllHockey.Ru.

Напомним, главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла поддержал Проворова в его решении и отказался снимать россиянина с матча с «Анахаймом». Один из известных североамериканских журналистов TSN считает, что клуб должен был снять россиянина с игры. Проворов принял участие в матче, проведя на льду 22 минуты и 45 секунд.