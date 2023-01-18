Бабенко о матче с «Салаватом»: «зелёное дерби» — это традиция, одни из самых важных матчей

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от сегодняшнего матча регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Матч пройдёт в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» и начнётся в 19:00.



«Зелёное дерби» – это традиция, одни из самых важных матчей в сезоне. Надеемся, что будут полные трибуны, погонят нас вперёд, а мы постараемся оправдать ожидания.

Команды соседствуют в турнирной таблице? Да, на раскатке сказали ребятам, что это не только дерби, но матч очень значим с турнирной точки зрения. Либо ты отрываешься, либо от тебя отрываются.

«Салават» как-то поменялся? Последние игры показали, что команда придерживается того же рисунка. Знаем, к чему готовиться, чего ожидать от соперника», — цитирует Бабенко пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барс» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, отставая от «Салавата Юлаева» на одно очко. Предстоящий матч станет пятым между этими командами в текущем сезоне. Счёт по матчам равный — 2-2.