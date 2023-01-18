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«Ак Барс» заключил новое двустороннее соглашение с защитником Лучевниковым

«Ак Барс» заключил новое двустороннее соглашение с защитником Лучевниковым
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«Ак Барс» заключил новое двустороннее соглашение с защитником Константином Лучевниковым, сообщает пресс-служба казанского клуба. Сообщается, что контракт рассчитан до 2025 года.

27-летний защитник выступает за команды системы «Ак Барса» с сезона-2016/2017. Он провёл 285 встреч в чемпионате ВХЛ, набрав 52 (14+38) очка. В КХЛ защитник принял участие в 41 игре, отметившись пятью результативными передачами с показателем полезности «+17».

«Очень приятно, это дополнительный стимул, нужно доказывать, закрепляться в первой команде. В чём команда прибавила за последнее время? В дисциплине, выполнении тренерского задания. У нас идут очень важные матчи, стыковые. Нужно готовиться головой и телом», — цитирует Лучевникова пресс-служба «Ак Барса».

«Ак Барс» сегодня, 18 января, примет на своём льду «Салават Юлаев». Начало матча — в 19:00 мск.

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