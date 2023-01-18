Хмелевски о матче с «Ак Барсом»: после прошлого поражения мы немного злые, хотим победить

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ак Барсом». Встреча пройдёт сегодня, 18 января, в Казани и начнётся в 19:00 мск.

«После прошлого поражения хочется сыграть лучше и одержать победу, мы немного злые. Сегодня будет важная игра для обоих коллективов. Удалось ли уже почувствовать накал противостояния? Мы понимаем, что для болельщиков это будет важная игра, но мы стараемся много про это не думать, иначе будет тяжело играть.

Хорошо, что травмированные постепенно возвращаются в состав. Но мы знаем, что у нас все хорошие игроки. Радулов? Против него интересно играть, он хороший хоккеист. Но не надо слишком зацикливаться на нём, у них вся команда хорошая», — цитирует Хмелевски пресс-служба «Салавата Юлаева».

«Ак Барс» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, отставая от «Салавата Юлаева» на одно очко. Предстоящий матч станет пятым между этими командами в текущем сезоне. Счёт по матчам равный — 2-2.