«Адмирал» потерпел третье поражение подряд, уступив «Амуру» в дальневосточном дерби

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Адмиралом». Победу в матче одержали хабаровчане со счётом 3:1.
Уже на пятой минуте матча счёт открыл Сергей Дубакин с передачи Никиты Гребёнкина. Через три минуты «Адмиралу» удалось сравнять счёт благодаря голу Сергея Чебыкина с передач Либора Шулака и Николая Елисеева. На первой минуте третьего периода «Амур» вышел вперёд благодаря голу Криса Ли в большинстве. Гол в пустые ворота на счету Владислава Барулина. Ворота команд защищали Евгений Аликин и Никита Серебряков.
«Адмирал» потерпел третье поражение подряд. Счёт между командами в сезонной серии стал 4-3 в пользу «Амура». Ответный матч между этими командами запланирован на 21 января. Встреча пройдёт во Владивостоке.
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