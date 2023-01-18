«Адмирал» потерпел третье поражение подряд, уступив «Амуру» в дальневосточном дерби

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Адмиралом». Победу в матче одержали хабаровчане со счётом 3:1.

Уже на пятой минуте матча счёт открыл Сергей Дубакин с передачи Никиты Гребёнкина. Через три минуты «Адмиралу» удалось сравнять счёт благодаря голу Сергея Чебыкина с передач Либора Шулака и Николая Елисеева. На первой минуте третьего периода «Амур» вышел вперёд благодаря голу Криса Ли в большинстве. Гол в пустые ворота на счету Владислава Барулина. Ворота команд защищали Евгений Аликин и Никита Серебряков.

«Адмирал» потерпел третье поражение подряд. Счёт между командами в сезонной серии стал 4-3 в пользу «Амура». Ответный матч между этими командами запланирован на 21 января. Встреча пройдёт во Владивостоке.