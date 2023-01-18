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«Адмирал» потерпел третье поражение подряд, уступив «Амуру» в дальневосточном дерби

«Адмирал» потерпел третье поражение подряд, уступив «Амуру» в дальневосточном дерби
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Адмиралом». Победу в матче одержали хабаровчане со счётом 3:1.

Уже на пятой минуте матча счёт открыл Сергей Дубакин с передачи Никиты Гребёнкина. Через три минуты «Адмиралу» удалось сравнять счёт благодаря голу Сергея Чебыкина с передач Либора Шулака и Николая Елисеева. На первой минуте третьего периода «Амур» вышел вперёд благодаря голу Криса Ли в большинстве. Гол в пустые ворота на счету Владислава Барулина. Ворота команд защищали Евгений Аликин и Никита Серебряков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2023, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Дубакин (Гребёнкин) – 04:47 (5x5)   1:1 Чебыкин (Елисеев, Шулак) – 07:56 (5x4)   2:1 Ли (Гребёнкин) – 40:55 (5x4)   3:1 Барулин – 59:41 (en)

«Адмирал» потерпел третье поражение подряд. Счёт между командами в сезонной серии стал 4-3 в пользу «Амура». Ответный матч между этими командами запланирован на 21 января. Встреча пройдёт во Владивостоке.

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