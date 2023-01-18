Иван Проворов закрыл комментарии в соцсетях после массы негативных сообщений в его адрес
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Защитник «Филадельфии» Иван Проворов закрыл комментарии в аккаунте в соцсетях, чтобы избежать волны негативных сообщений в его адрес. Напомним, россиянин отказался выходить на разминку перед матчем НХЛ с «Анахаймом» в «радужной» майке. Защитник не стал участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества из-за религиозных соображений.
Напомним, главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла поддержал Проворова в его решении и отказался снимать россиянина с матча с «Анахаймом». Проворов принял участие в матче, проведя на льду 22 минуты и 45 секунд.
Один из известных североамериканских журналистов TSN считает, что клуб должен был снять россиянина с игры, в то время как многочисленные отечественные хоккейные эксперты выражают поддержку Проворову.
Новость по теме«Я уважаю его». Американский главный тренер «Филадельфии» поддержал решение Проворова
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