Тренер «Вашингтона» прокомментировал перевод Кузнецова в четвёртое звено на матч с «Уайлд»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал перевод российского нападающего Евгения Кузнецова в четвёртое звено на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд».



«Посмотрите на игровые минуты Кузи. Это формулировка, которую хочется использовать, но у нас есть четыре сбалансированных звена, чтобы просто их тасовать, потому что мы играли день назад и хотели убедиться, что у нас есть свежие игроки. Мы играли с командой, которая имела день отдыха и была свежее нас. Мы хотели, чтобы все звенья были в состоянии навязывать борьбу сопернику», — приводит слова Лавиолетта Washington Hockey Now.



Отметим, что Кузнецов завершил матч с «Миннесотой» со вторым игровым временем среди нападающих — 18.15. Больше из форвардов отыграл только Александр Овечкин — 21.41.