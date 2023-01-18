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Тренер «Вашингтона» прокомментировал перевод Кузнецова в четвёртое звено на матч с «Уайлд»

Тренер «Вашингтона» прокомментировал перевод Кузнецова в четвёртое звено на матч с «Уайлд»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал перевод российского нападающего Евгения Кузнецова в четвёртое звено на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд».

«Посмотрите на игровые минуты Кузи. Это формулировка, которую хочется использовать, но у нас есть четыре сбалансированных звена, чтобы просто их тасовать, потому что мы играли день назад и хотели убедиться, что у нас есть свежие игроки. Мы играли с командой, которая имела день отдыха и была свежее нас. Мы хотели, чтобы все звенья были в состоянии навязывать борьбу сопернику», — приводит слова Лавиолетта Washington Hockey Now.

Отметим, что Кузнецов завершил матч с «Миннесотой» со вторым игровым временем среди нападающих — 18.15. Больше из форвардов отыграл только Александр Овечкин — 21.41.

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