Тренер московского «Динамо»: гол вратаря Коновалова — это стечение обстоятельств

Тренер вратарей «Динамо» Константин Власов считает, что голкипер московского клуба Илья Коновалов смог забросить шайбу в матче с «Торпедо» благодаря стечению благоприятных для него обстоятельств.
«Бросил бы Коновалов по воротам при преимуществе в одну, а не две шайбы? Думаю, что да. У него же был центральный коридор. Но многое зависит от характера вратаря. Если он уверен, что бросок получится и владеет нужным техническим навыком, то почему бы и нет? А если вратарь слабо играет клюшкой, и он это понимает, то будет играть намного проще.
Во-первых, такие броски – это риск. Когда команда ведёт в одну шайбу, лучше сыграть надёжнее. Во-вторых, если вы посмотрите, как была вброшена шайба в зону «Динамо», то она шла не по борту. А это сильно упрощает игру вратарю в такой ситуации. Если бы игрок «Торпедо» бросил шайбу по треку, то Илья остановил бы её за воротами. И тогда у него просто не было бы времени выкатиться и бросить по чужим воротам. Можно сказать, что этот гол – стечение обстоятельств», — цитирует Власова Metaratings.
Голкипер стал пятым вратарем в истории КХЛ, отметившимся заброшенной шайбой. Коновалов сообщил, что это была первая попытка в его карьере забросить шайбу, которая сразу же увенчалась успехом. Голкипер посвятил шайбу партнёрам по команде и своей семье.
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