ЦСКА стал первой командой КХЛ, которая нанесла СКА 50 поражений

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал на своём льду СКА. Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

Таким образом, москвичи стали первой командой КХЛ, которая нанесла 50 поражений питерским армейцам, сообщает сайт СКА. 26 из них в регулярных чемпионатах и 24 в плей-офф. Всего за 15 сезонов в лиге соперники провели между собой 102 матча. На втором месте после столичных армейцев по числу выигранных у СКА матчей идёт другой московский клуб – «Динамо». Бело-голубые побеждали петербуржцев 37 раз.

После поражения СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 84 очка. В следующем матче питерские армейцы встретятся в гостях с «Северсталью» 19 января.