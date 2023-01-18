ЦСКА стал первой командой КХЛ, которая нанесла СКА 50 поражений

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал на своём льду СКА. Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.
Таким образом, москвичи стали первой командой КХЛ, которая нанесла 50 поражений питерским армейцам, сообщает сайт СКА. 26 из них в регулярных чемпионатах и 24 в плей-офф. Всего за 15 сезонов в лиге соперники провели между собой 102 матча. На втором месте после столичных армейцев по числу выигранных у СКА матчей идёт другой московский клуб – «Динамо». Бело-голубые побеждали петербуржцев 37 раз.
После поражения СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 84 очка. В следующем матче питерские армейцы встретятся в гостях с «Северсталью» 19 января.
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