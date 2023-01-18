Коваленко: иногда восьмая команда, еле-еле заползая в плей-офф, выигрывает чемпионат

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко оценил игру нижегородского «Торпедо» и оценил шансы СКА и ЦСКА в плей-офф.
«Про «Торпедо» много говорили. И то, что у них нехарактерный стиль для КХЛ вообще. Они играют, находятся в лидерах Западной конференции – это уже показатель. А как там будет в плей-офф, я не знаю. Иногда восьмая команда, еле-еле заползая в плей-офф, выигрывает чемпионат. И было такое в моей практике. Иногда бывает, что команда выше — и проигрывает. Придёт день – будет пища.
Может ли кто-то пошатнуть позиции СКА и ЦСКА? Я бы сказал, что плей-офф – это скоротечный турнир. Одна ошибка – и можно больше ничего не вернуть, поэтому загадывать здесь что-то очень тяжело. Да, ЦСКА и СКА являются лидерами Западной конференции и держатся вверху турнирной таблицы. Но не факт, что они пройдут плей-офф без проблем», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
- 18 января 2023
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