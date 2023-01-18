Заслуженный тренер России: лёгкой прогулки в плей-офф для СКА не будет

Бывший голкипер СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас рассказал об игре питерских армейцев в текущем сезоне.

«Я, честно говоря, не думаю, что СКА делает акцент именно на регулярке. Просто играют, добавляя в каждой игре. Единственное, что выбивается – это травмы. Многие игроки, например, Прохоркин, Фальковский, очень долго не играли. Нарушение этих связей приводит к тому, что необходимо восполнять другими игроками, и это, на мой взгляд, дестабилизирует ситуацию. Сейчас эти игроки опять вводятся в состав, но им нужно время, чтобы поймать игровой ритм, восстановиться физически и вообще обрести этот тонус. Ходят такие разговоры, что тот, кто выигрывает регулярку, неудачно играет в плей-офф. но думаю, что СКА в принципе изначально ставит задачу побеждать в каждом матче – независимо от того, плей-офф это или регулярка.



Кто может составить конкуренцию армейским командам? «Локомотив» может составить конкуренцию. Московское «Динамо» играет достаточно неплохо, кусается и цепляется в каждой игре. «Торпедо» удивляет. Конечно, я не думаю, что «Торпедо» сможет конкурировать в плей-офф. Но «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, СКА – достаточно серьёзные команды. Лёгкой прогулки для СКА не будет – это сто процентов. С учётом отъезда иностранцев лига выровнялась. На Востоке есть команды, которые дадут бой. И «Автомобилист», и «Металлург», и «Авангард», и «Салават», и набирающий силу «Ак Барс» – это всё команды, которые просто так будет не обыграть», — сказал Черкас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.