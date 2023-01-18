«Счастье было рядом, унесло его снарядом». Тренер «Нефтехимика» — о поражении от «Сибири»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги встречи с «Сибирью» (1:4).



«Неплохо начали. Примерно равная была игра в первом периоде. А потом что-то как-то… Это необъяснимый провал, проиграли по броскам. И в принципе. Удаление решило исход, как оказалось, матча. В третьем начали догонять, но шайбочка по ленточке каталась, всё было рядом. Счастье было рядом, унесло его снарядом. Поэтому такой результат. Хотя претензий к ребятам по самоотдаче нет, сражались до конца. Сейчас отдохнём, восстановим силы – и вперёд.



Что надломилось после первой шайбы «Сибири»? Я бы не сказал, что команда встала. Когда ты проигрываешь в счёте, уже тяжелее тебе вернуться в игру, тем более на выезде, тем более третий матч. Мы в таком режиме проводим третью игру. В этой выездной серии каждая игра — серьёзные соперники. И эмоционально, наверное, где-то подсели ребята. Но, может, и не подсели. Но сражались до конца, было видно, что команда бьётся. Где-то не повезло с завершением, моментов было предостаточно для взятия ворот.



Прогресс Ильи Федотова? Илья добавил нам мощи впереди, забивает много голов. Сейчас, в последнее время, чуть сбавил обороты. А так прогрессом молодого парня доволен. Надеюсь, у него будет хорошее будущее, продолжение. Есть над чем работать, но в плане контроля шайбы всё хорошо, он и в отборе неплохо играет, от него и отдача есть. С такими партнёрами, от которых идёт обратный пас, всегда приятно играть.



Девять бросков в створ после двух периодов? После первого периода было по броскам 6-5 в створ ворот, а во втором «Сибирь» добавила, и плюс удаления, плюс мы как-то просели. Поэтому проиграли вчистую второй период. И по броскам, и по движению, и по голам. В третьем мы добавили, но не смогли забить голы. Поэтому выпавший этот период отразился на общем счёте и соотношении бросков», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.