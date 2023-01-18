Тренер «Сибири» Мартемьянов: предполагали, что «Нефтехимик» будет играть от ножа

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:1).



«Честно скажу: первый период провалили. Предполагали, что соперник будет играть от ножа, так и случилось. Очень острые контратаки, порядка пяти-шести острых моментов у наших ворот создали, причём голевых моментов, спасибо нашему вратарю. Во втором периоде поговорили с парнями, встрепенулись, чуть-чуть поменяли игру, стали более агрессивно играть в отборе, больше владели шайбой, больше атаковали. Забили хорошие голы, а в третьем играли более по счету. Надо уже уметь это делать. Плотность календаря не позволяет расслабиться ни на секунду, игры через день, надо учиться восстанавливаться и готовиться к играм через день. Будем надеяться, что мы попадём в плей-офф и там уже будем решать какие-то задачи.



Звено Бека выпадало? У нас выпадало две тройки, звено Пьянова тоже ни шатко ни валко. Пришлось туда немножко горячую кровь добавить, и динамика игры сразу улучшилась. Парни неплохо стандарт использовали во втором голе, это Андрея Владимировича (Тарасенко. — Прим. «Чемпионата») работа. Не обязательно одни и те же должны забивать, другие тоже не зря в команде находятся, их роль тоже важна, и в нужный момент парни взяли на себя игру и сделали результат.



Овчинников сыграл в большинстве? Я уже сказал, что он освежил, давал динамики и горячей крови. Пока рано говорить о чём-либо. Надо, чтобы у нас вторая спецбригада была намного увереннее, тогда можно о чём-то говорить. Пока у нас одна спецбригада, в принципе, она сегодня забила гол, но в первом периоде ни шатко ни валко играла. Очень много размазанной игры в атаке было в первом периоде. Сохраняли по углам, какие-то передачи, защитники бежали… То, что говорилось на установке, не выполнили совсем. Пришлось перестроить игру.



Мёрфи иногда выпадает из игры? Это естественный процесс. Человек в команде не был 20 дней, это скажется по-любому. Всё равно будут просадки, никуда не денешься, это физиология, где-то сбой будет.



Состояние Чайковски и Литовченко? Чайковски начал самостоятельно двигаться на льду, сходил в зал, и немножко обострение началось. Прекратил сейчас вообще тренировки, приходит только с командой общается, не более. Литовченко занимается в зале и потихоньку начинает кататься. Травма очень болезненная, начал немножко форсировать, и был рецидивчик. У Сетдикова и Назаревича свеженькие травмы, так что пока у нас состав урезан.



Удаётся ли в маленьких паузах между играми выстроить тренировочный процесс? Акцент на восстановление. Тренировочный процесс только сегодня утром, с 11 до 12, полчаса. В конце какие-то вещи наигрывать бесполезно, все всё знают. Единственное: надо правильно выполнять их. К концу сезона меньше собраний, меньше тренировок. Восстановление важно», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.