Защитник «Сибири» Соловьёв: в первом периоде с «Нефтехимиком» немного недонастроились

Защитник «Сибири» Алексей Соловьёв подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (4:1) и рассказал о своей дебютной шайбе в КХЛ.
«Игра на характере у нас получилась. На первый период вышли немножко несобранными, ещё Красотыч подтащил нас, спасибо ему. В начале, наверное, прицеливались друг к другу. Во втором собрались, вышли другой командой, начали выполнять тренерскую установку, нашли свою игру.
В первом периоде не хватило эмоций? Не знаю, игры через день сейчас. Не могу сказать, что нам тяжело находить эмоции, всё-таки приехали с выезда, четыре очка привезли с собой. Все на подъёме. Просто где-то недонастроились.
Эмоции от первой шайбы? Облегчение небольшое. Долго ждал. Забрал её», — передаёт слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 18 января 2023
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