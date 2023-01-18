Защитник «Сибири» Соловьёв: в первом периоде с «Нефтехимиком» немного недонастроились

Защитник «Сибири» Алексей Соловьёв подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (4:1) и рассказал о своей дебютной шайбе в КХЛ.



«Игра на характере у нас получилась. На первый период вышли немножко несобранными, ещё Красотыч подтащил нас, спасибо ему. В начале, наверное, прицеливались друг к другу. Во втором собрались, вышли другой командой, начали выполнять тренерскую установку, нашли свою игру.



В первом периоде не хватило эмоций? Не знаю, игры через день сейчас. Не могу сказать, что нам тяжело находить эмоции, всё-таки приехали с выезда, четыре очка привезли с собой. Все на подъёме. Просто где-то недонастроились.



Эмоции от первой шайбы? Облегчение небольшое. Долго ждал. Забрал её», — передаёт слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.