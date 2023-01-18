Воробьёв ответил на вопрос, удалось ли «Металлургу» преодолеть игровой кризис

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итог матча с «Авангардом» (3:4 ОТ) и ответил на вопрос, удалось ли «Магнитке» преодолеть игровой кризис.

«Хорошая игра, игра уровня плей-офф, как и ожидалось от «Авангарда» с «Металлургом». Немножко, немножко… У нас там в овертайме даже «2 в 1» было, а прилетело в обратную сторону.



«Металлург» преследовало невезение? Где-то есть, честно. Надо переламывать.



Позади ли игровой кризис? Я надеюсь, я так думаю. Я сказал сейчас ребятам, что если будет так работать, так играть, то оно перевернётся.

Почему не играл Бурмистров? Мы посчитали, что после Уфы не будем состав менять – только защитника поменяли», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.