Воробьёв ответил на вопрос, удалось ли «Металлургу» преодолеть игровой кризис
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итог матча с «Авангардом» (3:4 ОТ) и ответил на вопрос, удалось ли «Магнитке» преодолеть игровой кризис.
«Хорошая игра, игра уровня плей-офф, как и ожидалось от «Авангарда» с «Металлургом». Немножко, немножко… У нас там в овертайме даже «2 в 1» было, а прилетело в обратную сторону.
«Металлург» преследовало невезение? Где-то есть, честно. Надо переламывать.
Позади ли игровой кризис? Я надеюсь, я так думаю. Я сказал сейчас ребятам, что если будет так работать, так играть, то оно перевернётся.
Почему не играл Бурмистров? Мы посчитали, что после Уфы не будем состав менять – только защитника поменяли», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
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