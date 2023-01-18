«I’m Bill Back». Фанаты «Ак Барса» изобразили Билялетдинова в образе терминатора

В эти минуты в Казани проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» в «зелёном дерби» принимает «Салават Юлаев». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

Фан-сектор «Ак Барса» перед матчем сделал баннер в честь главного тренера казанской команды Зинэтулы Билялетдинова. На нём обыгрывается фраза «I’ll be back» из фильма «Терминатор 2: Судный день». В ней было изменено несколько букв – «I’m Bill Back». Билялетдинов же изображён на мотоцикле, в кожаной куртке и солнцезащитных очках.

Фото: БИЗНЕС Online

Напомним, Билялетдинов был назначен главным тренером «Ак Барса» в конце декабря 2022 года. После его назначения казанская команда поднялась на шестое место на Востоке, а также приблизилась к лидеру конференции до четырёх очков.