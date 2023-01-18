«Пригласили артистов». Квартальнов — о причинах поражения ЦСКА от СКА после 3-0 в серии

Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Квартальнов рассказал о своей ошибке в розыгрыше Кубка Гагарина — 2015. В финале Западной конференции ЦСКА под его руководством проиграл СКА (3-4), хотя по ходу серии вёл 3-0.
«Чему научила эта история? Ну, я понимаю, мы сделали одну неправильную вещь после 3-0. Хотели немножко расслабить ребят, этого не нужно было делать. Пригласили – не то что мы праздновали – пригласили артистов.
Там был узкий командный вечер. Это, наверное, сыграло негативную роль.
То есть игроки поверили, что всё закончилось? Я хотел чуть-чуть другого, хотел, чтобы они были собранные, и хотел их немножко расслабить. Это, наверное, чисто моя ошибка. Такой был мини-концерт…
Музыканты были или стендаперы? Были и музыканты, и весь вечер вёл такой человек… Вот это сказалось, я так понимаю. Тут нужно было доиграть в хоккей, тем более был такой большой гандикап, 3:0. Ну и потом всё пошло наперекосяк», – сказал Квартальнов в разговоре с ведущим передачи «Хоккей не футбол» Денисом Казанским на Первом канале.
По итогам сезона-2014/2015 ЦСКА под руководством Квартальнова впервые стал чемпионом России (в том сезоне чемпионом становился клуб, набравший больше всего очков по итогам регулярного первенства).
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