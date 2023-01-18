Воронков и Тимкин устроили драку в матче «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

В эти минуты в Казани проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» в «зелёном дерби» принимает «Салават Юлаев». Идёт второй период, счёт 1:1.

На 15-й минуте второго периода нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков и форвард «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин устроили драку.

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После эпизода каждый из хоккеистов получил по пять минут штрафа за драку.

Тимкин сыграл в текущем сезоне 32 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.

Воронков за 39 игр регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги забросил 10 шайб и отдал шесть голевых передач.