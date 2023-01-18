Два очка Радулова помогли «Ак Барсу» одержать победу в «зелёном дерби» с «Салаватом»

В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» в «зелёном дерби» принимал «Салават Юлаев». Победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) одержали казанцы.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Алексей Пустозёров с передач Глеба Кузьмина и Ярослава Цулыгина.

На 19-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Александр Радулов с передачи Кирилла Семёнова.

На четвёртой минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Артём Лукоянов с передач Александра Радулова и Василия Токранова.

В следующем матче казанский клуб сыграет дома с омским «Авангардом». «Салават Юлаев» отправится в гости к «Нефтехимику». Оба матча состоятся 20 января.