Два очка Радулова помогли «Ак Барсу» одержать победу в «зелёном дерби» с «Салаватом»
Поделиться
В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» в «зелёном дерби» принимал «Салават Юлаев». Победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) одержали казанцы.
На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Алексей Пустозёров с передач Глеба Кузьмина и Ярослава Цулыгина.
На 19-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Александр Радулов с передачи Кирилла Семёнова.
На четвёртой минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Артём Лукоянов с передач Александра Радулова и Василия Токранова.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2023, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Пустозёров (Кузьмин, Цулыгин) – 10:34 (5x5) 1:1 А. Радулов (Семёнов) – 38:56 (5x5) 2:1 Лукоянов (А. Радулов, Токранов) – 43:45 (5x5)
В следующем матче казанский клуб сыграет дома с омским «Авангардом». «Салават Юлаев» отправится в гости к «Нефтехимику». Оба матча состоятся 20 января.
Комментарии
- 18 января 2023
-
21:23
-
21:13
-
21:01
-
20:49
-
20:27
-
20:23
-
20:15
-
19:54
-
19:51
-
19:40
-
19:38
-
19:26
-
19:13
-
19:02
-
18:57
-
18:47
-
18:45
-
18:27
-
18:00
-
17:51
-
17:39
-
17:33
-
17:30
-
17:12
-
17:10
-
17:02
-
16:47
-
16:45
-
16:28
-
16:06
-
15:50
-
15:34
-
15:05
-
14:47
-
14:34
Партнерский контент