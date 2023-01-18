«Ак Барс» после победы над «Салаватом Юлаевым» обошёл уфимцев в таблице Востока

В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» в «зелёном дерби» принимал «Салават Юлаев». Победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) одержали казанцы.

Благодаря этой победе «Ак Барс» набрал 64 очка, обошёл «Салават Юлаев» и вышел на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Казанцы в 52 матчах одержали 28 побед при 24 поражениях.

Уфимцы набрали 63 результативных балла. «Салават Юлаев» провёл 52 матча, в которых одержал 27 побед и потерпел 25 поражений.

В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги казанский клуб сыграет дома с омским «Авангардом». «Салават Юлаев» отправится в гости к «Нефтехимику». Оба матча состоятся 20 января.