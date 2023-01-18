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Радулов и Лукоянов дерзко отпраздновали победный гол в ворота «Салавата Юлаева»

Радулов и Лукоянов дерзко отпраздновали победный гол в ворота «Салавата Юлаева»
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В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» в «зелёном дерби» принимал «Салават Юлаев». Победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) одержали казанцы.

После второго гола казанцев в матче, который забил Артём Лукоянов с передач Александра Радулова и Василия Токранова, игроки «Ак Барса» в провокационном стиле отпраздновали заброшенную шайбу.

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Благодаря этой победе «Ак Барс» набрал 64 очка, обошёл «Салават Юлаев» и вышел на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Казанцы в 52 встречах одержали 28 побед при 24 поражениях.

В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» сыграет дома с омским «Авангардом» 20 января.

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