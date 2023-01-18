Российский форвард «Коламбуса»: летом зарплату не платят, надо накопить какую-то сумму

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко рассказал о своих тратах и накоплениях.

«Читаю ли книги по инвестициям, как Панарин? У меня пока нет таких денег, и книги я пока не читаю, но стараюсь потреблять ровно. У меня есть границы, я понимаю, что у нас зарплата платится восемь месяцев, и четыре месяца надо жить без зарплаты. Нужно накопить какую-то сумму, чтобы можно было комфортно прожить лето и хорошо потренироваться, это первое, о чём я думаю», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

22-летний российский форвард в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл за «Коламбус» 21 матч, в котором набрал 9 (9+0) очков. В следующем матче «Блю Джекетс» сыграют дома с «Анахайм Дакс».